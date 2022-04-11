Пожар произошел в павильонах на рынке в Подмосковье

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Возгорание произошло в павильонах со стройматериалами и лако-красочными изделиями на рынке на Каширском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что площадь пожара составляет 960 квадратных метров, существует угроза взрыва.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что в 23:44 пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что в поселке Заречье Одинцовского района произошел крупный пожар. В СНТ "Кунцево-2" загорелся двухэтажный частный дом. Очевидцы сообщают, что у здания уже провалилась крыша и огонь перекинулся на соседний склад со стройматериалами. По предварительным данным, пострадавших нет.