Человек погиб при пожаре в жилом доме на востоке Москвы

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Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в столичном районе Гольяново. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Москве.

"По улице Уссурийской, в доме 3, корпусе 1, в одной из квартир произошел пожар. Горели мебель и личные вещи. <...> В результате пожара один человек погиб, четверо спасены", – отметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 15:55 пожар удалось ликвидировать. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники столичного главка СК РФ, организована доследственная проверка.

Ранее пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Могоча Забайкальского края. В результате 3 человека погибли, еще 12 успели самостоятельно эвакуироваться.

