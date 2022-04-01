Пожар в ангаре на Дмитровском шоссе ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар, вспыхнувший в ангаре на Дмитровском шоссе, удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

"В 13:43 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 375 квадратных метров.

В Дептрансе предупредили водителей о перекрытом движении транспорта по Дубнинской улице.

"Из-за возгорания на Дмитровском шоссе в районе дома 62, строения 1, перекрыто движение по Дубнинской улице в сторону области", – сообщили в Дептрансе.

Ранее пожар произошел в одной из квартир жилого дома в столичном районе Богородское. В результате погиб один человек. Из соседней квартиры спасли двоих. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

