Движение на Дубнинской улице перекрыто из-за пожара

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На Дубнинской улице на севере Москвы перекрыто движение транспорта из-за пожара на Дмитровском шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Из-за возгорания на Дмитровском шоссе в районе дома 62, строения 1, перекрыто движение по Дубнинской улице в сторону области", – говорится в сообщении.

Водителей призвали заранее планировать пути объезда.



Видео: Москва 24

Днем 1 апреля пожар произошел в ангаре на Дмитровском шоссе. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные подразделения. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в одной из квартир жилого дома в столичном районе Богородское. В результате погиб один человек. Из соседней квартиры спасли двоих. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

До этого два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на Смоленском бульваре. Еще один человек был доставлен в больницу с признаками отравления продуктами горения. Следователи начали проверку.

