Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире на седьмом этаже жилого дома на Бутырской улице в Москве произошел пожар. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

"Наблюдается плотное задымление до девятого этажа, люди просят о помощи из окон. В ходе тушения в горящей квартире произошел хлопок", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что существует угроза перехода огня на восьмой этаж.

Позднее стало известно, что пожарные ликвидировали возгорание на площади 25 квадратных метров. По данным источника, пострадали два человека, спасены 18.

Ранее пожар произошел в одной из квартир жилого дома в столичном районе Богородское. В результате погиб один человек. Из соседней квартиры спасли двоих. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

До этого два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на Смоленском бульваре. Еще один человек был доставлен в больницу с признаками отравления продуктами горения. Следователи начали проверку.