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происшествия

00:51

СК начал проверку после гибели 2 человек при пожаре в квартире в центре Москвы

происшествияпожар

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следователи начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре в квартире жилого дома на Смоленском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

В ведомстве уточнили, что после ликвидации возгорания в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Еще один человек доставлен в больницу с признаками отравления продуктами горения.

"По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 21:40. По предварительным данным, огонь распространился на площади 60 квадратных метров. В 00:22 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Жильцов верхних этажей эвакуировали.

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