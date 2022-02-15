Пожар произошел в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар произошел в административном здании на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение, что на Каширском шоссе, доме 46, произошло возгорание на четвертом этаже административного здания", – рассказали в экстренных службах.

По данным открытых источников, по этому адресу находится налоговая инспекция.

Ранее сообщалось, что на территории завода "Серп и Молот" на юго-востоке столицы произошел пожар. Предварительно, горела бытовая химия. Сообщения о пожаре поступили в ГУ МЧС по городу в 11:43.

