Пожар произошел на заводе "Серп и Молот" в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории завода "Серп и Молот" на юго-востоке столицы произошел пожар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предварительно, горит бытовая химия. Решается вопрос о применении авиации", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу подтвердили эту информацию.

"В 11:43 поступило сообщение о задымлении в проезде Завода Серп и Молот, дом 1, строении 1. Площадь пожара уточняется", – сообщили в МЧС, добавив, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Возгорание произошло на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Его удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал.

