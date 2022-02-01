Одиннадцать человек спасли при пожаре в двух зданиях в Каракасе

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Фото: twitter.com/JonathanQuantip
Пожар охватил два здания в Каракасе. Возгорание произошло в коммерческом заведении в районе Барута, затем огонь перекинулся на жилой дом. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.
Сообщается, что спасены 11 человек. Все они получили медицинскую помощь в медицинском пункте, развернутом на месте происшествия. Также пожарные вынесли из огня собаку.
Ранее сообщалось, что в результате пожара сгорели более тысячи убежищ беженцев рохинджа в Бангладеш. Не менее 5 тысяч человек остались без крыши над головой. Как сообщили в полиции, ЧП произошло из-за газового баллона в одном из домов. Чтобы потушить огонь, потребовалось около двух часов.
До этого девять детей и десять взрослых погибли в Нью-Йорке в результате пожара в многоэтажке. Трагедия произошла в районе Бронкс. Огонь и дым с нижних этажей быстро распространились вверх по зданию. Пострадали больше 60 человек. У людей ожоги и отравление угарным газом.
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