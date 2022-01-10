Пожар в Бангладеш лишил домов тысячи человек

Более тысячи убежищ беженцев рохинджа в Бангладеш сгорели при пожаре. Не менее 5 тысяч человек остались без крыши над головой. Известно о двух пострадавших.

Как сообщили в полиции, ЧП произошло из-за газового баллона в одном из домов. Чтобы потушить огонь, потребовалось около двух часов.

Рохинджа – это этнические бенгальцы, которых переселили в Мьянму британские колониальные власти еще в конце XIX века. У большинства из них нет гражданства этого государства, потому что они считаются нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут там более 100 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.