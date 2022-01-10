Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Городские службы круглосуточно очищают Москву от снега, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Ранним утром 10 января специалисты подмели проезжую часть, тротуары и дворовые территории. Под их особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и соцобъектам.

Когда трафик на дорогах снизится, специалисты повторят работы по очистке улиц и обработке их от гололеда.



Сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в течение дня в Москве может выпасть 5–8 миллиметров осадков, благодаря чему сугробы вырастут до 35 сантиметров. Ожидается, что наиболее сильные снегопады пройдут в столичном регионе утром и вечером. На дорогах образуются снежные заносы, а видимость ухудшится до 1–2 километров.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 января, столичный регион накроет сильнейший снегопад, высота снежного покрова в Москве может вырасти на 15 сантиметров. Обильные осадки спровоцирует столкновение воздушных масс с севера и юга.

При этом на новой рабочей неделе жителей Московского региона ожидает переменчивая погода – будут морозы и оттепель. Похолодание станет заметным в ночь на среду и четверг. В ночь на 13 января столбики термометров могут опуститься до минус 21 градуса. При этом днем в четверг начнется резкое потепление, а в пятницу, 14 января, температура будет стремиться к 0.

