Сильный снегопад обрушился на некоторые районы Москвы

В некоторых районах Москвы начался сильный снегопад, о котором синоптики предупреждали заранее. Пешеходов и водителей призвали быть максимально внимательными.

При этом машин на дорогах заметно прибавилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.