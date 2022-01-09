Организаторов концерта группы "Моя Мишель" в Москве могут оштрафовать на 1 млн рублей

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Организаторов концерта группы "Моя Мишель" могут оштрафовать за нарушение мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Выступление состоялось в столичном баре "Мумий Тролль Music Bar", расположенном на Новом Арбате.

"Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию", – заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Андрей Поплавский.

Минимальный штраф за установленные нарушения – 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей, сумма взыскания может вырасти до 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве могут на срок до 90 суток закрыть супермаркет "Атак". В магазине, расположенном на северо-западе, выявили нарушения антиковидных мер.