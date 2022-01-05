Клубу Bizi грозит закрытие из-за нарушения мер профилактики коронавируса

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Столичный клуб Bizi могут закрыть за нарушение мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Заведение находится по адресу: 3-я улица Ямского Поля, дом 2, корпус 13. Здесь прошел рейд сотрудников Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

"Сотрудники находились в клубе без масок, либо носили маски ненадлежащим образом (на подбородке). Кроме того, осуществлялось обслуживание посетителей без масок. Также были нарушены правила социального дистанцирования", – рассказал главный инспектор организации Ян Поповский.

Инспектор ОАТИ добавил, что клуб Bizi могут оштрафовать на сумму в 300 тысяч рублей. При выявлении случаев причинения вреда здоровью штраф может вырасти до 1 миллиона рублей, деятельность заведения могут приостановить на 90 суток.

Ранее сообщалось, что магазин "Светофор" в ТиНАО могут закрыть за нарушение антиковидных мер. Сотрудники не соблюдали масочный режим, а также принимали посетителей без средств индивидуальной защиты.