Магазину "Пятерочка" в САО грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

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Магазин "Пятерочка" в Северном административном округе столицы может быть закрыт 90 суток за нарушения мер против распространения коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Он уточнил, что речь идет о магазине, который расположен по адресу улица Беломорская, дом 1.

"Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом, что также является нарушением", – рассказал Поповский.

По его словам, за такие нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее рассказал, что в новогодние праздники продолжатся рейды и контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в торговых центрах, магазинах и ресторанах.

Он выразил надежду на то, что предприятия максимально ответственно подойдут к соблюдению профилактических мер и не попадут под штрафы.

