ТРЦ "Фестиваль" в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушение антикоронавирусных мер

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
ТРЦ "Фестиваль" на западе Москвы могут закрыть на 90 дней за нарушение антикоронавирусных мер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Антона Романова.
В частности, сотрудники и посетители ТРЦ находились внутри без средств индивидуальной защиты. Некоторые носили маски на подбородке, что также является нарушением.
"Сотрудниками магазина не были приняты исчерпывающие меры по соблюдению посетителями санитарно-эпидемиологических требований", – отметил Романов.
За нарушение юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 000 рублей. При этом предприятию могут выписать штраф до 1 миллиона рублей. Организацию также могут наказать приостановкой деятельности на срок до 90 суток, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.
Ранее за нарушение мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали ресторан на Сокольнической площади. Речь идет о заведении, которое находится по адресу Сокольническая площадь, дом 4А.
Три ночных клуба в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер
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