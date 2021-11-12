Кальянную "Мята Lounge Каспийская" в ЮАО опечатали за нарушение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Роспотребнадзор опечатал кальянную "Мята Lounge Каспийская" на юге столицы за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного эксперта территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮАО Алину Колеганову.
Специалист уточнила, что при проверке было выявлено, что кальянная работает, несмотря на запрет курения кальянов в общественных местах.
Также в заведении были выявлены нарушения антиковидных мер: там не проводилась уборка и дезинфекция помещений, отсутствовал запас масок и дезинфицирующих средств. Кроме того, мебель в кальянной была расставлена без учета соблюдения социальной дистанции, также не проводилось обеззараживание воздуха.
За выявленные нарушения, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
В пресс-службе управления столичного ведомства добавили, что с начала года была приостановлена деятельность 135 кальянных за нарушение антикоронавирусных мер.
Так, в начале ноября была опечатана кальянная "Лайк смок" на улице Космонавтов в СВАО за нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.
А "Мята Lounge" в ВАО повторно опечатали за нарушение антиковидных мер. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранили.
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