Кальянную "Мята Lounge" в ВАО повторно опечатали за нарушение антиковидных мер

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Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную сети "Мята Lounge" на улице Стромынка, сообщает Агентство "Москва".

Там выявили нарушения мер профилактики COVID-19. К примеру, в кальянной отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводились обеззараживание воздуха и термометрия.

Ранее кальянную уже опечатывали за такие же нарушения. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранили. Теперь заведению грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Роспотребнадзор опечатал кафе "Чайхона" на улице Братиславской. Заведение также не соблюдало санитарные нормы.