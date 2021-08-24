Роспотребнадзор опечатал кафе на Братиславской улице из-за нарушения антиковидных мер

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В Москве за несоблюдение норм эпидбезопасности приостановило работу еще одно заведение. На этот раз речь идет о кафе "Чайхона" на улице Братиславская. Об этом сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Во время проверки кафе специалисты управления установили, что сотрудники заведения не проводят на входе обязательную термометрию у посетителей. Кроме того, в кафе отсутствует запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции, не проводится обеззараживание воздуха, а персонал заведения не соблюдает требования личной гигиены.

"Состояние помещений неудовлетворительное, текущие и генеральные уборки, а также дезинфекция помещений надлежащим образом не проводятся, стены, потолок и пол грязные. Персонал "Чайхоны" не проходит периодические медицинские осмотры, установленные законодательством, не представлены сведения о сотрудниках, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции СOVID-19", – отмечают в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей. В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего заведением, составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности.

Материалы дела направлены в Люблинский районный суд Москвы для принятия решения.

Ранее за нарушение антиковидных мер Роспотребнадзор опечатал кальянную на Лужнецкой набережной. Указом мэра Москвы курение кальянов в общественных местах запрещено. В результате возбуждено дело об административном правонарушении. Заведению грозит штраф до 150 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток.