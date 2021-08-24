Роспотребнадзор опечатал кафе на Братиславской улице из-за нарушения антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
В Москве за несоблюдение норм эпидбезопасности приостановило работу еще одно заведение. На этот раз речь идет о кафе "Чайхона" на улице Братиславская. Об этом сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.
Во время проверки кафе специалисты управления установили, что сотрудники заведения не проводят на входе обязательную термометрию у посетителей. Кроме того, в кафе отсутствует запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции, не проводится обеззараживание воздуха, а персонал заведения не соблюдает требования личной гигиены.
"Состояние помещений неудовлетворительное, текущие и генеральные уборки, а также дезинфекция помещений надлежащим образом не проводятся, стены, потолок и пол грязные. Персонал "Чайхоны" не проходит периодические медицинские осмотры, установленные законодательством, не представлены сведения о сотрудниках, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции СOVID-19", – отмечают в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей. В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего заведением, составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности.
Материалы дела направлены в Люблинский районный суд Москвы для принятия решения.
Ранее за нарушение антиковидных мер Роспотребнадзор опечатал кальянную на Лужнецкой набережной. Указом мэра Москвы курение кальянов в общественных местах запрещено. В результате возбуждено дело об административном правонарушении. Заведению грозит штраф до 150 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток.
Кальянную на Лужнецкой набережной опечатали за нарушения антиковидных мер
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: