Роспотребнадзор повторно опечатал бар на северо-западе Москвы

Фото: instagram.com/craftwaybar

Специалисты Роспотребнадзора повторно опечатали бар на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Деятельность заведения, расположенного по улице Маршала Бирюзова, приостановили вновь. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических мер.

"По окончании срока административного приостановления деятельности в соответствии с ч. 5 ст. 32.12 КоАП РФ территориальным отделом проверено устранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления деятельности объекта. При проверке установлено, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания не устранены", – рассказали в ведомстве.

На индивидуального предпринимателя, владеющего баром, повторно составили протокол о временном запрете деятельности. Заведение вновь опечатали. Собранные материалы Роспотребнадзор направил в Хорошевский районный суд Москвы для принятия решения.

В прошлый раз суд приостанавливал работу бара на 10 суток. Отмечается, что в заведении осуществлялось совместное мытье столовой посуды и кухонного инвентаря, а зона моечной не была оборудована локальной вытяжной вентиляцией. Загрузка продукции осуществлялась со стороны двора многоквартирного дома.

Ранее Роспотребнадзор опечатал студию детского развития "Букляндия". Деятельность организации приостановили на 90 суток. У детей, посещавших студию, обнаружили острую кишечную инфекцию.