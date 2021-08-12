Кальянную на Лужнецкой набережной опечатали за нарушения антиковидных мер. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

Известно, что во время осмотра посетители курили кальян. А это временно запрещено указом мэра.

Возбуждено дело от административном правонарушении предусматривающем наложение штрафа до 150 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.