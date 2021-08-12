В полицию о местонахождении сбежавших из ИВС заключенных сообщили жители Подмосковья

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Двоих заключенных, сбежавших из ИВС в Подмосковье, опознали местные жители. Они заметили беглецов на улицах Подольска и сообщили в полицию. Об этом сообщается в телеграм-канале "Москва 24".

"Заключенных опознали местные жители и сразу позвонили в полицию. Их увидели на улицах города, после чего правоохранители смогли установить квартиру, в которой находились арестанты", – говорится в сообщении.

В среду, 11 августа, полиция задержала 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Они укрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с бежавшими заключенными в квартире находились двое арендаторов – мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия.

Ночью 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. По предварительным данным, в одной из камер не закрыли окно для передачи еды. В результате им удалось раскрутить болты на двери, пройти через весь изолятор и сбить замок на воротах.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.

