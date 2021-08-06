МВД РФ объявило награду в 1 млн рублей за сбежавшего из ИВС Мавриди

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МВД России объявило вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за помощь в поимке Александра Мавриди, сбежавшего из ИВС в Истре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в размере 1 миллиона рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что обратившимся с какой-либо информацией, которая может привести к задержанию преступника, гарантируются конфиденциальность и безопасность.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.

Александр Мавриди обвиняется в убийстве в 2020 году хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также лишении свободы столичного адвоката Алексея Завгороднего.

Ранее он вместе с другими пятью подсудимыми, которые проходят по делу о кражах, сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В связи с инцидентом возбуждены уголовные дела.

