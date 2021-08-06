Адвокат рассказал, что грозит заключенным за побег из ИВС в Истре

Из изолятора временного содержания в подмосковной Истре сбежали пять подсудимых. Беглецов ищут не только в Москве и области, ориентировки разосланы и в другие города. Если их поймают, срок им могут увеличить, говорят юристы.



"За данное преступление, то есть побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, предусмотрена статья 313 уголовного кодекса Российской Федерации. В теории может быть до пяти лет. Но если брать судебную практику, то как правило прибавляют к сроку в среднем два года", – рассказал адвокат Платон Шамаев.

В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа.

В отношении Мавриди возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.