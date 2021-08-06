СК показал видео из ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные

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Следственный комитет показал видео из ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся осмотры и допросы.

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками изолятора.

В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками ИВС Истры, откуда сбежали пятеро заключенных. Кроме того, МВД возбудило уголовное дело о побеге. Рассматривается вопрос о его передаче в СК.

Информация о сбежавших из ИВС доводится до жителей Истры через СМИ и различные чаты. Все ЧОП переведены на усиленный режим работы. Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.