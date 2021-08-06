Пять подсудимых сбежали из ИВС в подмосковной Истре

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых", – отметила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

В настоящее время в Истру выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа.

"6 августа 2021 года около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по городу Истре через спецприемник с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно, гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", – уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В отношении Мавриди возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. В ночь с 1 на 2 ноября 2020 года несколько человек проникли в баню потерпевшего, где связали самого мужчину и находившуюся с ним женщину. Позже вызванные на место происшествия правоохранители обнаружили тело Маругова.