Пожар произошел в здании Киевского вокзала в Москве

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На цокольном этаже здания Киевского вокзала произошел пожар, спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в здании поступило в экстренные службы в 17:12 по московскому времени.

"В цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17:42 загорание было ликвидировано", – сказали в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе РЖД, в свою очередь, сообщили, что возгорание не повлияло на движение поездов.

"В целях безопасности пассажиры были выведены из здания. Причины произошедшего выясняются. На движение поездов ситуация не влияет", – сказал собеседник агентства.

Ранее пожар произошел в строящемся здании на улице Земляной Вал в центре Москвы.

Сообщалось, что загорелись деревянные настилы на третьем этаже строения. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.