Склад с поролоном загорелся в Подмосковье

Фото: МЧС России

Пожар произошел на складе на территории фарфорового завода в подмосковных Речицах, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании на улице Центральной, используемом для хранения поролона, поступило в ведомство в 15:40 по московскому времени.

"По состоянию на 16:30 происходит горение поролона на первом этаже на площади 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

Там уточнили, что в тушении задействованы 57 человек и 17 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее днем 5 августа пожар произошел в строящемся здании на улице Земляной Вал в центре Москвы.

Сообщалось, что загорелись деревянные настилы на третьем этаже строения. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.