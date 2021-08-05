Пожар произошел в строящемся здании в центре Москвы

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Пожар произошел в строящемся здании на Земляном Валу в центре Москвы, на объекте проводится эвакуация рабочих. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, на третьем этаже строящегося здания на улице Земляной Вал загорелись деревянные настилы и строительные леса на общей площади около 70 квадратных метров. В целях безопасности рабочих эвакуируют", – рассказал источник.

В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с происшествием в районе Курского вокзала задерживаются трамваи № Б, 20 и 24.

"В районе Курского вокзала временно задерживаются трамваи № Б, 20 и 24. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном здании в Лучниковом переулке в центре Москвы. Огонь вспыхнул на третьем этаже в доме 7/4, строении 6. Спасателям удалось оперативно ликвидировать открытое горение.