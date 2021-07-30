Пожар в кафе на юго-западе Москвы потушен на площади 30 кв м

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Пожар в кафе на Профсоюзной улице удалось потушить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

"В 21:12 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Возгорание в кафе на юго-западе Москвы началось в пятницу вечером. Сообщалось, что люди самостоятельно эвакуировались из здания. На место происшествия прибыли более 20 пожарных расчетов.

Ранее пожар произошел в офисном здании на юго-западе столицы. Открытое горение наблюдалось из трех окон. Позже его удалось локализовать.

