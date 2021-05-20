Пожар произошел на нефтебазе в Коломне

Фото: 50.mchs.gov.ru

На нефтебазе в подмосковной Коломне произошел пожар. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

Отмечается, что в резервуаре объемом 1 тысяча кубометров загорелись остатки нефтепродуктов.

"В 17:16 пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее крупный пожар произошел в сварочном цехе в Мытищах, где погибли пять человек. Следственный комитет региона завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.