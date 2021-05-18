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Происшествия

18:51

Пожар в гостинице в Анапе локализован на площади 450 кв м

происшествия пожар регионы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Анапе спасатели локализовали пожар на мансарде трехэтажной гостиницы. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

При пожаре были эвакуированы 15 человек. Первоначально площадь горения составляла 300 квадратных метров.

Ранее на севере Москвы на площади 500 квадратных метров загорелся мусор. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также сообщалось о пожаре на двухэтажном складе в подмосковном поселке Горки Ленинские. Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Позднее площадь пожара возросла до 5 тысяч квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

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