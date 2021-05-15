Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 5 тыс кв м

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Площадь пожара на складе в подмосковном поселке Горки Ленинские увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре в промзоне в пос. Горки Ленинские городского округа Ленинский поступило в 20:59. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение поддонов на открытой площадке", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас горят поддоны на открытой площадке и склад по всей площади. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее площадь горения на складе составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Тогда пожару был присвоен второй уровень сложности.