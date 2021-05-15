В Подмосковье горит склад на площади 1, 5 тыс кв м

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В подмосковном поселке Горки Ленинские горят двухэтажный склад на площади 1 500 квадратных метров и деревянные поддоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что пожару присвоили второй уровень сложности.

"Пожар начался в подсобном хозяйстве. Горит двухэтажный деревянный склад на площади 1 500 квадратных метров, а также вплотную расположенные деревянные поддоны", – говорится в сообщении.

Ранее дачные дома загорелись в самарском поселке Энергетик. Огонь вспыхнул в садовом товариществе "Трест-11". Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горят 13 дачных строений и сухая трава на общей площади два гектара.