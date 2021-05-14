В Самарской области загорелись 13 дачных домов и трава

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дачные дома загорелись в самарском поселке Энергетик, сообщает ТАСС.

Огонь вспыхнул в садовом товариществе "Трест-11". Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горят 13 дачных строений и сухая трава на общей площади два гектара.

Ранее сообщалось, что в Самарской области на общей площади 10 тысяч квадратных метров загорелся мусор на мусороперерабатывающем заводе.

До этого склад и производство транспортной ленты загорелись в подмосковном Подольске на площади 500 квадратных метров.