На мусороперерабатывающем заводе в Самарской области произошел пожар

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области на общей площади 10 тысяч квадратных метров загорелся мусор на мусороперерабатывающем заводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Сообщение о возгорании западнее деревни Ташелка поступило в 13:04.

"По прибытии к месту вызова установлено, что горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 000 квадратных метров, в основном тление мусора", – говорится в сообщении.

Ранее склад и производство транспортной ленты загорелись в подмосковном Подольске на площади 500 квадратных метров.