Названа причина пожара на стройплощадке ЖК в центре Москвы

Фото: Москва 24

На стройплощадке дома Eleven произошло возгорание мусора, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЖК "Дизайнерский дом Eleven".

Уточняется, что площадь возгорания составила 9 квадратных метров.

"На данный момент ситуация стабилизирована, ведутся работы по очистке следов задымления. Конструкции не повреждены", – отметили в пресс-службе.

Там также рассказали, что другие строительные работы ведутся в плановом порядке.

Ранее очевидцы сообщили Москве 24 о пожаре в строящемся ЖК Eleven в Пресненском районе.

На кадрах были видны клубы черного дыма. По предварительным данным, загорелись мусор и стройматериалы.

