Очевидцы сообщили о пожаре в строящемся ЖК в Пресненском районе

Видео: Москва 24

Очевидцы сообщили Москве 24 о пожаре в строящемся ЖК Eleven в Пресненском районе.

На кадрах видны клубы черного дыма. По предварительным данным, загорелись мусор и стройматериалы.

Площадь пожара на данный момент составляет 15 квадратных метров. Подробности произошедшего пока неизвестны, о пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали горение в сварочном цехе в Мытищах. Двухэтажное здание загорелось вечером 7 мая.

Внутри цеха находились кислородные баллоны, четыре из которых были эвакуированы. Пять человек в результате пожара погибли, один пострадал.