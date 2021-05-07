Открытое горение в сварочном цехе в Мытищах ликвидировано

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Спасатели ликвидировали открытое горение в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В 21:49 объявлена ликвидация открытого горения", – уточнил собеседник агентства,

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в сварочном цехе в Мытищах.

Двухэтажное здание на 3-й Новой улице загорелось в пятницу вечером. Возгорание произошло в сварочном цехе на первом этаже.

Известно, что внутри цеха находятся кислородные баллоны, четыре из которых были эвакуированы. В 20:18 пожар локализовали на площади 225 квадратных метров.