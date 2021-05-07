Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах

Пожар произошел в сварочном цехе в подмосковных Мытищах

Четыре человека погибли в результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в результате пожара в сварочном цехе погибли четыре человека", – уточнил собеседник агентства.

Позднее эту информацию подтвердили в МЧС.

Двухэтажное здание на 3-й Новой улице загорелось в пятницу вечером. Возгорание произошло в сварочном цехе на первом этаже.

Ранее сообщалось, что минимум один человек пострадал в результате пожара в Мытищах. Пострадавшего направили в медицинское учреждение, которое находится в Королеве.

Известно, что внутри цеха находятся кислородные баллоны, четыре из которых были эвакуированы. В 20:18 пожар локализовали на площади 225 квадратных метров.