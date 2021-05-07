Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах

20:52 (обновлено 07.05.2021 21:02)
Пожар произошел в сварочном цехе в подмосковных Мытищах
Четыре человека погибли в результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, в результате пожара в сварочном цехе погибли четыре человека", – уточнил собеседник агентства.
Позднее эту информацию подтвердили в МЧС.
Двухэтажное здание на 3-й Новой улице загорелось в пятницу вечером. Возгорание произошло в сварочном цехе на первом этаже.
Ранее сообщалось, что минимум один человек пострадал в результате пожара в Мытищах. Пострадавшего направили в медицинское учреждение, которое находится в Королеве.
Известно, что внутри цеха находятся кислородные баллоны, четыре из которых были эвакуированы. В 20:18 пожар локализовали на площади 225 квадратных метров.
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