Один человек пострадал в результате пожара в сварочном цехе в Мытищах

20:49
Фото: 50.mchs.gov.ru
Минимум один человек пострадал в результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Нежилое здание (сварочный цех) двухэтажное, каркасно-металлическое, обшито сэндвич-панелями. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 20 квадратных метров и автомобиля на улице", – рассказали в пресс-службе.
По информации МЧС, в 20:18 пожар локализовали на площади 225 квадратных метров. Пострадавшего направили в медицинское учреждение, которое находится в Королеве.
К ликвидации пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники. По словам начальника пресс-службы подмосковной прокуратуры Натальи Григорьевой, по указанию прокурора региона на место выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев, специалисты начали проверку.
На 3-й Новой улице в Мытищах загорелось двухэтажное здание. Возгорание произошло в сварочном цехе на первом этаже.
Известно, что внутри находятся кислородные баллоны, четыре из которых были эвакуированы. У загоревшегося здания расположены гаражи и склад.
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