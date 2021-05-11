Склад и производство транспортной ленты загорелись в Подмосковье

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Склад и производство транспортной ленты горят в подмосковном Подольске на площади 500 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Подольске на Шамотной улице, владение 11, горит трехэтажное здание со складом, производством и офисными помещениями. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Источник агентства уточнил, что пожару присвоен второй номер сложности. Из-за угрозы обрушения техника отведена на безопасное расстояние.

Ранее крупный пожар произошел в сварочном цехе в Мытищах. Тогда в огне погибли пять человек.