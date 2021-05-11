В Химках на Совхозной улице загорелся многоэтажный паркинг

В ночь на вторник в Химках на Совхозной улице загорелся паркинг. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Видно, что огонь охватил верхний уровень стоянки. Там стояли несколько десятков автомобилей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.