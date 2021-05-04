Один человек погиб при столкновении двух фур в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате столкновения двух фур на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла на 44-м километре шоссе, по которому две фуры ехали навстречу друг другу.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее столкновение машины скорой помощи с поездом произошло в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

В результате ДТП пострадавших среди локомотивной бригады нет. Четыре человека, включая ребенка, которые находились в скорой помощи, получили ушибы различной степени тяжести.