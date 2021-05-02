Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в районе Сергиева Посада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Сергиева Посада произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе МЖД, из-за случившегося задерживается пригородная электричка Ярославского направления Московской железной дороги.

"На перегоне 81 километра – Сергиев Посад Ярославского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути и совершил столкновение с приближающимся грузовым поездом", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших в аварии нет. В МЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее на станции метро "Сокольники" один мужчина столкнул другого на рельсы и попытался убежать, но был задержан полицейскими. Против него возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством".