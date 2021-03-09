В Москве мужчина напал на пассажира метро из-за сделанного замечания

10:34 (обновлено 09.03.2021 12:38)
По ее словам, 20 февраля 25-летний житель Подмосковья распылил в лицо пассажиру газовый баллончик, а также избил его в ответ на замечание о правилах поведения в общественном транспорте.
На кадрах, опубликованных столичной полицией, видно, как мужчина в шляпе поет в микрофон. Один из пассажиров его прервал и сделал замечание, после чего началась перепалка и музыкант брызнул из перцового баллона оппоненту в лицо.
Пострадавшему, которым оказался 33-летний москвич, потребовалась медицинская помощь. Ему диагностировали химический ожог век и гематомы в области головы и левой ноги.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене была установлена личность подозреваемого, он был задержан по месту своего фактического проживания в Центральном административном округе столицы", – сообщается на сайте столичного главка МВД.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурант находится под домашним арестом.
Ранее таксист распылил в пассажиров газ из перцового баллончика в центре Москвы. По данному факту была организована проверка. Специалисты устанавливают причины конфликта.
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