В Москве мужчина напал на пассажира метро из-за сделанного замечания

Видео: ГУ МВД России по городу Москве

В Москве задержали мужчину за нападение на пассажира метро. Об этом рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По ее словам, 20 февраля 25-летний житель Подмосковья распылил в лицо пассажиру газовый баллончик, а также избил его в ответ на замечание о правилах поведения в общественном транспорте.

На кадрах, опубликованных столичной полицией, видно, как мужчина в шляпе поет в микрофон. Один из пассажиров его прервал и сделал замечание, после чего началась перепалка и музыкант брызнул из перцового баллона оппоненту в лицо.

Пострадавшему, которым оказался 33-летний москвич, потребовалась медицинская помощь. Ему диагностировали химический ожог век и гематомы в области головы и левой ноги.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене была установлена личность подозреваемого, он был задержан по месту своего фактического проживания в Центральном административном округе столицы", – сообщается на сайте столичного главка МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурант находится под домашним арестом.

Ранее таксист распылил в пассажиров газ из перцового баллончика в центре Москвы. По данному факту была организована проверка. Специалисты устанавливают причины конфликта.

