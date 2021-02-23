Таксист распылил в пассажиров перцовый баллончик в центре Москвы

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Таксист распылил в пассажиров газ из перцового баллончика в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Краснопресненской набережной 37-летний водитель такси в ходе конфликта с двумя пассажирами распылил им в лицо газ из перцового баллончика. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – сказал собеседник агентства.

По данному факту происшествия проводится проверка. Специалисты устанавливают причины конфликта.

В декабре прошлого года неизвестные похитили у жителя столицы свитер, разбрызгав ему в лицо содержимое баллончика. Полиция после случившегося организовала проверку.