Двое неизвестных распылили баллончик в лицо москвичу и отняли у него свитер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные похитили у жителя столицы свитер, разбрызгав ему в лицо содержимое баллончика, сообщает Агентство "Москва".

Молодой человек 2001 года рождения обратился в полицию вечером 6 декабря. Он рассказал, что встретился в районе станции метро "Чертановская" с двумя злоумышленниками, которым собирался продать свитер за шесть тысяч рублей.

Один из мужчин, пришедших на встречу, распылил из баллончика неустановленную жидкость ему в лицо. Затем нападавшие отняли свитер и скрылись. Полиция проводит по данному факту проверку.

Ранее полицейские задержали мужчину по подозрению в нападении на пассажира метро на станции "Текстильщики". При сходе с эскалатора неизвестный в момент конфликта нанес пострадавшему удар острым предметом, после чего скрылся.