В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира на станции метро "Текстильщики"

Фото: УВД на Московском метрополитене

Полицейские задержали мужчину по подозрению в нападении на пассажира метро на станции "Текстильщики". Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Отмечается, что к сотрудникам полиции обратился 29-летний мужчина, который заявил о ранении.

По его словам, при сходе с эскалатора неизвестный в момент конфликта нанес пострадавшему удар острым предметом, после чего скрылся.

"Пострадавший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Личность нападавшего удалось оперативно установить. Им оказался 63-летний житель Москвы. Его задержали на территории Юго-Восточного округа столицы, причем объяснить мотивы своего поступка он не смог.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). С задержанного взято обязательство о явке.

В конце ноября сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался совершить разбойное нападение около станции метро "ВДНХ". Злоумышленник вымогал у прохожего деньги, угрожая пистолетом, но не смог завершить задуманное и скрылся.

