Один человек получил ножевое ранение у станции метро "Кунцевская"

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Конфликт между двумя мужчинами случился возле метро "Кунцевская" на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на пересечении Кастанаевской улицы с Рублевским шоссе. В ведомстве рассказали, что у станции "Кунцевская" неизвестный в ходе конфликта нанес 32-летнему мужчине не менее одного удара похожим на нож предметом. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением в области живота.

По данному факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

В начале августа пассажир с ножом напал на таксиста на западе городе. Инцидент случился по адресу: Олимпийская деревня, дом 11. Пассажир такси в ходе конфликта нанес водителю ножевое ранение в область руки.

